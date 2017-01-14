Bitlis'teki Terör Operasyonu

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Kaya'nın cenazesi, Adana'ya getirildi.



Şehit Samet Kaya'nın (27) naaşını taşıyan askeri uçak, Adana Havalimanı'na indi.



Buradaki karşılama törenine, şehidin annesi Nilgün Kaya, babası Bedir Kaya, eşi Leyla Kaya ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra polis ve askeri erkan katıldı.



Kaya'nın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.



Burada aile yakınlarını askerler teselli etmeye çalıştı.



Şehidin cenazesi yarın Yumurtalık ilçesi Zeytinbeli Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.