Bişkek'te Kargo Uçağının Düşmesi

Bişkek'te düşen kargo uçağında hayatını kaybeden emekli Pilot Albay İbrahim Gürcan Dirancı'nın cenazesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.



Memleketi Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki törenin ardından Dirancı'nın cenazesi Ayvalık'ın 150 Evler Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'ne getirildi.



Törene, Dirancı'nın eşi Gülsen, oğlu Alp Onur Dirancı ve kız kardeşi Figen Göldeli ile yakınları, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, emekli askerler ve vatandaşlar katıldı.



Alp Onur Dirancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç yaşta babasını ani bir şekilde kaybetmesinin çok zor olduğunu söyledi.



Dirancı, "Ama o, her zaman vatanına, milletine, arkadaşlarına bağlıydı. Arkadaşları ve dostlarıyla çok özel ilişkiler kurmuştu. Yaşamı boyunca çok sevildi. Onun oğlu olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Emekli Pilot Albay Dirancı'nın cenazesi, burada kılınan namazın ardından ilçe kabristanlığına defnedildi.