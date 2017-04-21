Bisikletle İspanya'dan Malezya'ya Gidiyor

İSPANYA'dan Malezya'ya gitmek için 4 ay önce bisikleti ile yola çıkan 44 yaşındaki elektrik mühendisi Qvico San Oofre, Mersin'in Erdemli İlçesi'ne geldi.



Bisikletli gezgin Qvico San Oofre, turunun 5 bininci kilometresi olan Erdemli İlçesi'nde mola verdi. Özel yapım bisikletiyle Malezya'ya gidebilmek için pedal basan Oofre, "4 ay önce İspanya'dan bisikletim ile Malezya'ya gitmek için yola çıktım. Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin kilometre yol yaptım. Yaklaşık 5 bin kilometre sonra da Malezya'ya ulaşmayı hedefliyorum" dedi.



Bisikletle gezmeyi çok sevdiği için tura çıktığını ifade eden Oofre, "İnsanlarla konuşmayı, gezmeyi, yeni yerler görmeyi her zaman istemişimdir. İnsanlar bisikletimi ve beni görünce şaşırıp ilgi gösteriyorlar. İnşallah 4 ay sonra da Malezya da olurum" diye konuştu. Türkiye'de gördüğü ilgiden son derece memnun kalan Oofre, geçtiği bölgelerin tarihi ve kültürel dokusuna hayran kaldığını da sözlerine ekledi.



- Erdemlimersin