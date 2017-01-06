Bireysel Kredi Borcundan Takibe Alınanların Sayısı Azaldı

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı, Ocak-Kasım 2016'da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 667 bin kişi oldu.



Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezinin Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Kasım 2016 Raporu yayımlandı.





Rapora göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, geçen yılın 11 ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 1 milyon 219 bin oldu.



Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla hazırlanan veriler dikkate alındığında, Ocak-Kasım 2016'da, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 667 bin olarak gerçekleşti.



Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı da aynı dönemde yüzde 2 düşüşle 902 bin oldu.