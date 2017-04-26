Birecik'te Tübitak 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Birecik ilçesinde, Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.



Okul bahçesinde düzenlenen programa, Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yener Umul, Birecik Belediye Başkan Vekili Mahmut Müdüroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Atakan Alper, Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.



Kaymakam Perçi, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığının öğrencinin sınıfa hakim ve öğrencinin etkin olduğu farklı bir eğitim modeline geçmek için gayret gösterdiğini söyledi.



Sanayinin ihtiyacı olan kalifiye elemanların yetişebilmesi için mesleki eğitime önem verilmesi gerektiğini belirten Perçi, öğretmenlere ve öğrencilere proje çalışmalarında gösterdikleri katkı ve özveri için teşekkür etti.



Okul Müdürü Mehmet Ali Yılan ise, amaçlarının öğrencilere bilimsel basamakları uygulamalı olarak göstermek ve bilime ilgiyi artırmak olduğunu dile getirdi.



Konuşmaların ardından fuarı gezen Perçi ve beraberindekiler, sergilenen eserlere ilişkin ilgili öğretmen ve öğrencilerden bilgi aldı.