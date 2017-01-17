Birecik Barajı'nın isim değişikliğine tepki dinmiyor



Birecikliler, yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyor

1985-2000 yılları arasında, ilçe merkezine 8 kilometre mesafede yap-işlet-devret modeli ile inşa edilen Birecik Barajı, 3 Ekim 2016 tarihinde kamu kuruluşu olan Elektrik Üretim A.Ş'ye (EÜAŞ) devredildi. Yıllık 2,5 milyar kWh elektrik enerjisi üretim kapasitesi ile Atatürk, Karakaya ve Keban'dan sonra Türkiye'nin işletmedeki dördüncü büyük hidroelektrik santrali olan işletmenin ismine yıllar sonra Gaziantep'in Nizip ilçesinin ismi de eklendi.

Konuyu Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ve AK Parti Birecik İlçe Başkanı Müslüm Kaynarpınar ile birlikte Ankara'da katıldıkları toplantıda tesadüfen öğrenen Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı, isim değişikliğinin doğru olmadığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdullah Tancan'a gerekçeleri ile anlattı. Bölge milletvekilleri ile birlikte konuyu Şanlıurfa milletvekili olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'e taşıyan Pınarbaşı, hem Şanlıurfa hem de Birecik'te kamuoyu oluşturdu. Ancak tüm girişimlere rağmen, tesise "Birecik-Nizip HES İşletme Müdürlüğü" tabelaları asıldı.

İlçe halkının ise isim değişikliğine tepkileri devam ediyor. Değişikliği kabul etmemekte kararlı olan Birecik halkı, konunun oldubittiye getirilmesine tepkilerini dile getirirken, yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesini bekliyor.

Birecik Belediye Başkanı M. Faruk Pınarbaşı da isim değişikliğinin doğru olmadığını gerekçeleriyle anlatmalarına rağmen yanlışta ısrar edildiğini söyledi. Bireciklilerin bunu asla kabul etmediğini ve de etmeyeceğini ifade eden Pınarbaşı, "Birecik Barajı, ilçemizin marka değerlerinden birisi. Kelaynak kuşumuza, fıstığımıza, kalemize ve daha birçok değerimize nasıl sahip çıkıyorsak, ilçemizin adını taşıyan Birecik Barajı'na da sahip çıkacağız. Yanlıştan dönülmesi için mücadelemizi elimizden geldiğince sürdüreceğiz" dedi.

