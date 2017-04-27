Birbirine Bağlı 3 Motosikletle İlerleyen Hırsızlar Polisi Alarma Geçirdi

Birbirine bağlı 3 motosikletle ilerleyen hırsızlar polisi alarma geçirdi



ADANA - Adana'da 3 hırsız, bir evin bahçesindeki iki motosikleti çalıntı olarak kullandıkları motosiklete bağlayarak çaldı. Birbirine bağlı 3 motosiklet ile yolda giderken polisleri gören hırsızlar daha sonra kaçıp izlerini kaybettirdi.

Olay, 01.00 saatlerinde Seyhan İlçesi 2000 Evler Mahallesi 76039 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz 3 kişi, çalıntı motosiklet ile gece Ferhat ve Yusufcan Koga kardeşlerin ikametine gelip 01 CYZ 41 ve 01 EHL 20 plakalı motosikletlerini birbirine iple bağlayıp çaldı. İple bağlanmış iki motosikleti de çalıntı olarak kullandıkları plakasız motosiklete bağlayan hırsızlar bu şekilde Yeni Mahalle Öğretmenler Bulvarı'na kadar gitti. Bulvar üzerinde devriye gezen polislerin "dur" ihtarına uymayan hırsızlar orta refüje motosikletleri bırakarak Bahçeşehir Mahallesi istikametine doğru kaçarak izlerini kaybettirdi.

Daha sonra polis ekipleri motosikletlerin plakalarından sahiplerine ulaşarak olayı haber verdi. Olay yerine gelen Ferhat ve Yusufcan Koga kardeşler, basın mensuplarının 'Olay nasıl oldu?' diye sorması üzerine"Benim bir şeyden haberim yok. Akşam motoru bağladım yattım. Polisin aramasına uyandım. Polislere teşekkür ederim" dedi.

Ferhat ve Yusufcan Koga kardeşlere ait motosikletler yapılan incelemeden sonra teslim edildi. Polis, kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

(UMT-