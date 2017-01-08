Bir Yılda 63,5 Kilo Verdi

ONUR ORHAN - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, aşırı kiloları nedeniyle kıyafet bulamayınca girdiği çoğu mağazadan buruk ayrılmak zorunda kalan ve tüp mide ameliyatı ile bir yılda 63,5 kilo vermeyi başaran genç adam, adeta yeniden doğdu.



Adapazarı'nda çay ocağı işleten 24 yaşındaki Cemal Adıyaman, ruhsal ve bedensel sıkıntılar yaşadığı için zayıflamaya karar verdi.



Hastanede çalışan arkadaşı sayesinde Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Karaman'la tanışan Adıyaman, başarılı bir tüp mide ameliyatı geçirdi.



Bir yılın sonunda 158,5 kilodan 95 kiloya kadar düşen Cemal Adıyaman, adeta yeniden doğmanın mutluluğunu yaşıyor.



Adıyaman, aşırı kiloluyken sağlık sorunu yaşamadığını, ancak uzun süre hareket kabiliyeti sıkıntısı çektiğini söyledi.



Bir zaman sonra kendisinde "utanma" duygusunun geliştiğini aktaran genç, "Bir dolmuşa biniyorsunuz, yanımdaki vatandaşı rahatsız etme gibi birçok sorunla karşılaştım. Elbise alamıyorduk. Üstümüze, başımıza olmuyordu. Çoğu mağazadan geri gönderiliyorduk." diye konuştu.



"Sana göre kıyafet yok"



Cemal Adıyaman, tüp mide ameliyatının riskli olduğunu duyduğunu fakat doktorunun ikna etmesi üzerine ameliyatı olmaya karar verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bir zaman sonra durumunuz utanç kaynağı haline geldiği zaman bazı şeyleri göze alıyorsunuz. Ailemle birlikte karar verdik. 14 Aralık 2015 tarihinde ameliyat oldum. 158,5 kiloyken şu anda 95 kiloyum. Kendimi bedensel ve ruhsal olarak çok rahat hissediyorum. Ameliyat olduktan sonra hareket kabiliyetim arttı, öz güvenim geldi. Şu anda mağazaya gittiğim zaman hemen ilgileniyorlar. Mağaza sahibi 'Sana göre kıyafet yok' dediği zaman yüzünün buruk şekilde çıkması var, bir de 'tabi, gel' deyip ürünlerini göstermesi var. Bu, çok farklı bir duygu."



Operasyonun ardından ilk bir ay sıvı alarak beslendiğini, sonrasında yavaş yavaş günlük yaşantısına döndüğünü belirten Adıyaman, her şeyin tadına baktığını, daha az ve sık yemeye başladığını söyledi.



Cemal Adıyaman, tüp mide ameliyatı olanlara da doktorların önerilerine kulak vermelerini istedi.



"Kıyafetlerime baktığımda sadece gülüyorum"



Kıyafetlerinin birçoğunu terziye götürüp daralttığını anlatan Adıyaman, şunları söyledi:



"İki ceket ve bir pantolon bıraktım. Bazen çıkarıp bakıyorum, üstüme giyiyorum. Eski halimle kıyasladığım zaman dağlar kadar fark var. Şu anda çok mutluyum. Kıyafetlere baktığım zaman neler hissettiğimi tarif edemiyorum, sadece gülüyorum. Yeni bir hayat, yeni bir yaşam mücadelesi, yeni ortam, yeni elbiseler. Bir mekana girdiğin zaman saygınlık söz konusu. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum."