Bingöl'de Mühimmat ve Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi

Bingöl'de bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar kapsamında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Kığı 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birliklerce Yayladere ilçesi Seter deresi bölgesinde 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş-13' gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 1 adet RPG-7 Nişangah Optiği, akü, jilet, bulaşık deterjanı, sargı bezi, ızgara, 2.5 litre benzin, 3 demlik, 2 meyve bıçağı, 9 kaşık, 3 metal tabak, 3 puşi, 9 cam bardak ve 13 çatal ele geçirildiği bildirildi. - BİNGÖL