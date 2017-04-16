Binanın 3'ncü Katından Düştü, Organları 3 Kişiye Hayat Verdi

BURSA'da 3'ncü kattaki evinin balkonundan düşen 40 yaşındaki Veli Türkçü, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşince bağışlanan organları 3 kişiye hayat verdi.



Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde oturan Veli Türkçü, geçen 5 Nisan günü 3'ncü kattaki evlerinin balkonundan bakarken dengesini kaybedip yola düştü. Beyin kanaması geçiren Türkçü ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Türkçü, doktorların tüm müdahalesine rağmen geçen cumartesi günü yaşamını yitirdi.



Ailesinden alınan izin ile Veli Türkçü'nün alınan böbrekleri ve karaciğeri, Bursa'da organ bekleyen 3 hastaya özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatlarla nakledildi.



- Bursa