Binali Yıldırım'dan Operasyon Açıklaması: Çok Detay Var

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, MYK toplantısına katılmak üzere partisinin genel merkezine geldi. Başbakan Yıldırım, toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yaptı. Başbakan Yıldırım, Reina katliamcısının yakalanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim." dedi.

"BİRÇOK DETAY VAR"

Başbakan Yıldırım, Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yakalanmasıyla ilgilli "Şu an sorgulaması devam ediyor, bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkında bilgiler ilgili arkadaşlar tarafından kamuoyuna verilecek. Önemli olan, yapılan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, bunun arkasındaki iradenin, güçlerin her kimse ortaya çıkarılmasıdır. Bu bizim için önemli bir gelişmedir." dedi.

BAHÇELİ - KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Başbakan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yapacakları görüşmeyi soran basın mensuplarına "Ne konuşacaklar bilmiyorum. Anayasanın birinci tur oylaması tamamlandı. Ama Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından ne konuşacakları aşağı yukarı belli oluyor." diye cevap verdi.