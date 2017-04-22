Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off

Salon: Metro EnerjiHakemler: Zafer Yılmaz, Tekin Özübir, Musa Kazım ÇetinFenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Ayşe Cora 2, Quigley 20, Gruda 15, Parker 11, Pelin Derya Bilgiç 2, Melis Gülcan 2, Verameyenka 15, Tuğçe Canıtez 9, Esra UralMersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Zafer Yılmaz, Tekin Özübir, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Ayşe Cora 2, Quigley 20, Gruda 15, Parker 11, Pelin Derya Bilgiç 2, Melis Gülcan 2, Verameyenka 15, Tuğçe Canıtez 9, Esra Ural

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe 3, Petronyte 15, Fahriya Abdi 14, Robinson 23, Coleman 8, Nevin Kristen Vatansever 8

1. Periyot: 21-18

Devre: 39-37

3. Periyot: 66-53

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 82-71 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı 24 Nisan Pazartesi günü Mersin'de oynanacak. Fenerbahçe, bu maçı da kazanırsa yarı finale yükselecek. Mersin Büyükşehir Belediyespor'un kazanması durumunda ise yarı finalisti İstanbul'da oynanacak üçüncü ve son maç belirleyecek.

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