Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Salon: Turgay AtasüHakemler: Orkun Yurtdaş, Abdullah Koputan, Ahmet Kemal Dıgıllıİstanbul Üniversitesi: Gizem Yavuz 6, Kardelen Gezgin 2, Ayşe Okul 6, White 8, Putnina 15, Meltem Topaloğlu 3, Neslişah Cora 6, Eylül Minez 2, Özlem Yenidünya, Müyesser Ceyda Domaç, HooperBellona AGÜ: Dila Aşkın...
Salon: Turgay Atasü
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Abdullah Koputan, Ahmet Kemal Dıgıllı
İstanbul Üniversitesi: Gizem Yavuz 6, Kardelen Gezgin 2, Ayşe Okul 6, White 8, Putnina 15, Meltem Topaloğlu 3, Neslişah Cora 6, Eylül Minez 2, Özlem Yenidünya, Müyesser Ceyda Domaç, Hooper
Bellona AGÜ: Dila Aşkın 2, Ayşegül Günay 4, Gray 12, Şaziye İvegin Üner 4, Sanders 17, Janset Büşra Sayım 12, Wauters 4, Tuğçe Canbaz 4, Gizem Sezer 11, Mazic 5, Wright 6
1. Periyot: 16-20
Devre: 28-43
3. Periyot: 39-62
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Bellona AGÜ, İstanbul Üniversitesi'ni 33 sayı farkla 81-48 yendi.
Bellona AGÜ, 19. galibiyetini alarak normal sezonda 4. olurken, 14. kez yenilen İstanbul Üniversitesi ise 8.'likte yer aldı.
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