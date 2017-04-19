Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Turgay AtasüHakemler: Orkun Yurtdaş, Abdullah Koputan, Ahmet Kemal Dıgıllıİstanbul Üniversitesi: Gizem Yavuz 6, Kardelen Gezgin 2, Ayşe Okul 6, White 8, Putnina 15, Meltem Topaloğlu 3, Neslişah Cora 6, Eylül Minez 2, Özlem Yenidünya, Müyesser Ceyda Domaç, HooperBellona AGÜ: Dila Aşkın...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Turgay Atasü

Hakemler: Orkun Yurtdaş, Abdullah Koputan, Ahmet Kemal Dıgıllı

İstanbul Üniversitesi: Gizem Yavuz 6, Kardelen Gezgin 2, Ayşe Okul 6, White 8, Putnina 15, Meltem Topaloğlu 3, Neslişah Cora 6, Eylül Minez 2, Özlem Yenidünya, Müyesser Ceyda Domaç, Hooper

Bellona AGÜ: Dila Aşkın 2, Ayşegül Günay 4, Gray 12, Şaziye İvegin Üner 4, Sanders 17, Janset Büşra Sayım 12, Wauters 4, Tuğçe Canbaz 4, Gizem Sezer 11, Mazic 5, Wright 6

1. Periyot: 16-20

Devre: 28-43

3. Periyot: 39-62

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Bellona AGÜ, İstanbul Üniversitesi'ni 33 sayı farkla 81-48 yendi.

Bellona AGÜ, 19. galibiyetini alarak normal sezonda 4. olurken, 14. kez yenilen İstanbul Üniversitesi ise 8.'likte yer aldı.

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İstanbul Üniversitesi, Abdullah Koputan, Ayşegül Günay, Şaziye İvegin, Turgay Atasü, Gizem Sezer, Ahmet Kemal, Bilyoner, Bellona, Janset
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