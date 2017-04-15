Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Abdi İpekçiHakemler: Ergin Sarı, Aydın Karaçam, Polat ParlaGalatasaray: Işıl Alben 9, Cansu Köksal 7, Pınar Demirok 2, Vitola 14, Jefferson 24, Deniz Çolakoğlu, Anderson 11, Papova 10Bellona AGÜ: Gray 20, Ayşegül Günay 15, Wright 2, Sanders 18, Wauters 11, Dila Aşkın, Şaziye İvegin Üner...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Ergin Sarı, Aydın Karaçam, Polat Parla

Galatasaray: Işıl Alben 9, Cansu Köksal 7, Pınar Demirok 2, Vitola 14, Jefferson 24, Deniz Çolakoğlu, Anderson 11, Papova 10

Bellona AGÜ: Gray 20, Ayşegül Günay 15, Wright 2, Sanders 18, Wauters 11, Dila Aşkın, Şaziye İvegin Üner 3, Mazic

1. Periyot: 19-18

Devre: 44-40

3. Periyot: 57-52

Beş faulle çıkan: 37.55 Cansu Köksal (Galatasaray), 39.43 Şaziye İvegin Üner (Bellona AGÜ)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynanan 22. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray, konuk ettiği Bellona AGÜ'yü 77-69 yendi.

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Sarı Kırmızılılar, Deniz Çolakoğlu, Ayşegül Günay, Şaziye İvegin, Cansu Köksal, Galata Saray, Galatasaray, Abdi İpekçi, Işıl Alben, Ergin Sarı
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