Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Salon: Abdi İpekçiHakemler: Ergin Sarı, Aydın Karaçam, Polat ParlaGalatasaray: Işıl Alben 9, Cansu Köksal 7, Pınar Demirok 2, Vitola 14, Jefferson 24, Deniz Çolakoğlu, Anderson 11, Papova 10Bellona AGÜ: Gray 20, Ayşegül Günay 15, Wright 2, Sanders 18, Wauters 11, Dila Aşkın, Şaziye İvegin Üner...
Salon: Abdi İpekçi
Hakemler: Ergin Sarı, Aydın Karaçam, Polat Parla
Galatasaray: Işıl Alben 9, Cansu Köksal 7, Pınar Demirok 2, Vitola 14, Jefferson 24, Deniz Çolakoğlu, Anderson 11, Papova 10
Bellona AGÜ: Gray 20, Ayşegül Günay 15, Wright 2, Sanders 18, Wauters 11, Dila Aşkın, Şaziye İvegin Üner 3, Mazic
1. Periyot: 19-18
Devre: 44-40
3. Periyot: 57-52
Beş faulle çıkan: 37.55 Cansu Köksal (Galatasaray), 39.43 Şaziye İvegin Üner (Bellona AGÜ)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynanan 22. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray, konuk ettiği Bellona AGÜ'yü 77-69 yendi.
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