Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Edip BuranHakemler: Tahsin Kuzu, Ogün Cılız, Ahmet Tunca EvcilMBK Doğuş Hastanesi: Snow 14, Rana Derin 6, Malashenko 15, Mayomb 16, Moss 15, Melis Talay, Aysun Yararbaş, Ferda YıldızGalatasaray: Deniz Çolakoğlu 3, Pınar Demirok 14, Işıl Alben 13, Anderson 13, Vitola 2, Papova 11, Traore...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Edip Buran

Hakemler: Tahsin Kuzu, Ogün Cılız, Ahmet Tunca Evcil

MBK Doğuş Hastanesi: Snow 14, Rana Derin 6, Malashenko 15, Mayomb 16, Moss 15, Melis Talay, Aysun Yararbaş, Ferda Yıldız

Galatasaray: Deniz Çolakoğlu 3, Pınar Demirok 14, Işıl Alben 13, Anderson 13, Vitola 2, Papova 11, Traore 18, İrem Naz Topuz, Cansu Köksal 2, İnci Güçlü

1. Periyot: 16-21

Devre: 36-43

3. Periyot: 48-58

Beş faulle çıkan: 30.05 Vitola (Galatasaray)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda MBK Doğuş Hastanesi'ni 76-66 yendi.

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