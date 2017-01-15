Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Beşiktaş Akatlar ArenaHakemler: Turgut Işık, Fatih Güler, Dorukhan KalyoncuBeşiktaş: Zellous 23, Burcu Çiğil 3, Harding 9, Perovanovic 16, Stokes 18, Kübra İmren Siyahdemir, Esra Erden Atacan 9, Mehtap Karabilecen, Sevgi UzunCanik Belediyespor: Eldebrink 13, Miray Şahin Yıldırım,...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Turgut Işık, Fatih Güler, Dorukhan Kalyoncu

Beşiktaş: Zellous 23, Burcu Çiğil 3, Harding 9, Perovanovic 16, Stokes 18, Kübra İmren Siyahdemir, Esra Erden Atacan 9, Mehtap Karabilecen, Sevgi Uzun

Canik Belediyespor: Eldebrink 13, Miray Şahin Yıldırım, Hülya Çoklar 6, Murphy 22, Mircheva 10, Babkina 16, Tuğba Taşçı 6, Niray Sena Aral

1. Periyot: 25-16

Devre: 37-44

3. Periyot: 55-65

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Canik Belediyespor'u 78-73 yendi.

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Canik Belediyespor, Izmir Milletvekil, Şahin Yıldırım, Fatih Güler, Turgut Işık, Tuğba Taşçı, Sevgi Uzun, Besiktaş, Beşiktaş, Bilyoner
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