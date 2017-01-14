Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Sami Özel, Murat Tunç, Alper Tuğrul ÜnlütürkFenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Quigley 7, Tuğçe Canıtez 7, Gruda 10, Lavender 16, Pelin Derya Bilgiç, Ayşe Cora 3, Melis Gülcan 2, Verameyenka 8, Esra UralBOTAŞ: Sims 19, Elif Emirtekin 8, Lacy 5, Tilbe Şenyürek...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Sami Özel, Murat Tunç, Alper Tuğrul Ünlütürk

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Quigley 7, Tuğçe Canıtez 7, Gruda 10, Lavender 16, Pelin Derya Bilgiç, Ayşe Cora 3, Melis Gülcan 2, Verameyenka 8, Esra Ural

BOTAŞ: Sims 19, Elif Emirtekin 8, Lacy 5, Tilbe Şenyürek 15, Özge Kavurmacıoğlu 3, Ivankovic 4, Fatma Karakuş, Zeynep Ülkü Kalbisağde, Dilara Tongar, Kulichova 6

1. Periyot: 17-16

Devre: 34-26

3. Periyot: 45-39

Normal süre: 54-54

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe, normal süresi 54-54 biten maçta BOTAŞ'ı uzatma bölümü sonucunda 64-60 yendi.

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