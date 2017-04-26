Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Dünya Fikri Mülkiyet Günü Mesajı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün Dünya Fikri Mülkiyet Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün Dünya Fikri Mülkiyet Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı. Günümüzde toplumsal gelişimin, insan hayatının değişiminin yönünü belirleyen, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın da tetikleyicisi durumunda bilginin olduğunu belirten B akan Özlü, "Doğal olarak bilgi toplumlarında en değerli varlık da bilgidir. Bilgiler yeni fikirleri, yeni fikirler yeni bilgileri doğurarak yaşamımızı yeniden biçimlendirmektedir. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'nın (WIPO) kurulduğu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün olan 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü her yıl değişik bir tema ile tüm üye ülkelerde fikri mülkiyete dikkat çekmek için kutlanmaktadır" dedi.



Bu yıl belirlenen temanın, yeniliklerin hayatımızı şekillendirmede oynadığı role odaklandığını kaydeden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Bilgi teknolojilerinde gelinen seviye, yeni fikirlerin üretilmesindeki inanılmaz hıza ve yaşamımızda ortaya çıkardığı değişime daha da ivme kazandırmaktadır. Sürekli inovasyon ile üretim biçimlerinin, toplumsal, bireysel ilişkilerin, kültürün kısaca insan ve toplum hayatının yeniden şekillenmesine tanık olmaktayız. İşte bu sözünü ettiğimiz inovasyonun devamlılığını garanti altına alan da fikri haklar ve fikri mülkiyet sistemidir. Yeni fikirlerin üretilmesini teşvik eden fikri mülkiyet sistemi sayesinde insan hayatı giderek kolaylaşıyor ve yaşam kalitemiz her geçen gün daha da artıyor.



Fikri mülkiyetin özelde ülkelerin, genelde dünya ekonomisi üzerindeki etkisi nedeniyle devletler fikri hakları korumak hatta koruma alanlarını daha da genişletmek için uluslararası alanda büyük bir çaba göstermektedir. Bu nedenle toplumumuzda fikri mülkiyet farkındalığının arttırılmasına çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Türkiye'nin 2011 yılından bu yana yıllık 100 binin üzerinde marka başvurusuyla Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olması, 40 binin üzerinde tasarım başvurusuyla Avrupa'da 3'üncü, dünyada 6'ncı sırada yer alıyor olması, ayrıca son 14 yılda yerli patent başvuru sayısının 16 katına, tescil sayısının 24 katına çıkmış olması bu konuda toplumsal farkındalığın hangi boyutta olduğu hakkında önemli göstergeler olduğunun altını çizerek mesajını şöyle sonlandırdı: "Ülkemizde sınai mülkiyet alanında yıllar içerisinde edinilen tecrübelerin yansımasıyla oluşturulan ve bu yıl yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile daha da emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Sınai mülkiyet alanında artan toplumsal farkındalık, bizlere marka, patent, tasarım gibi fikri varlıklar olarak dönecek ve ülkemizin kalkınmasına, toplumumuzun refahının artmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Fikri varlıklarımızın arzu ettiğimiz seviyelere ulaşacağı ve ekonomimizin lokomotifi haline geleceği inancı ile tüm buluşçularımızın, girişimcilerimizin, yatırımcılarımızın 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü'nü kutluyorum". - İSTANBUL