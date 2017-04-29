Bilim İnsanları Fare Kafası Transplantasyonu Gerçekleştirdi

Bilim insanları küçük bir farenin kafasını daha büyük bir fareye yerleştirerek, dünyadaki ilk fare kafası transplantasyonuna imza attı.



CNS Neuroscience and Therapeutics adlı dergide yer alan araştırmada, ameliyatta biri donör, biri alıcı ve biri de kan sağlayıcı olan üç farenin kullanıldığı bildirildi.



Küçük farenin kafası ve ellerinin büyük fareye yerleştirilmesi deneyiyle asıl amacın iki kafası bulunan canlılarda beyne yeterli kan akışının olmamasına ilişkin bir çalışma olduğu kaydedildi.



Araştırma, İtalyan Beyin Cerrahı Sergio Canavero ve Çin'in Harbin Tıp Üniversitesi öğretim üyesi Xiaoping Ren tarafından yapıldı.



İki araştırmacı daha önce de biri maymunda olmak üzere bazı hayvanlarda kafa transplantasyonu yapmışlardı.



Canavero'nun Aralık 2017'de insan kafası transplantasyonu gerçekleştirmeyi planladığı, bu transplantasyonun Werdnig-Hoffman hastalığı olan bir Rus vatandaşında yapılacağı bildirilmişti.