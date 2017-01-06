Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir grup öğrenci, mektup arkadaşlığı için Ardahan'daki bir köy okulu öğrencilerine mektup gönderdi.



Projeyle ilgili bilgi veren Gölpazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Murat Arıcan, Ardahan'ın Göle İlçesi Çardaklı köyü ortaokul 5. Sınıf öğrencileri ile okullarının 5. ve 6. sınıf öğrencileri arasında mektup arkadaşlığı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.



Arıcan, yapılan etkinlikle çocuklara, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek, büyüklerin ön yargılarıyla kirlenen kardeşlik duygusunu çocukların masumiyetiyle temizlemek ve insanlar arasında fark olmadığını öğretmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



Projeyle çocuklardaki yazma hevesini arttırmayı da amaçladıklarını belirten Arıcan, "Kendi göndereceği mektuplarla sosyalleşmenin sanal dünyada değil, gerçek hayatta yapılan bir eylem olduğunu göstermek için 'Bilecik'ten Ardahan'a Mektuplarla Dostluk Köprüsü' dediğimiz projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Bu projeyi hazırlayan okulumuz Türkçe öğretmeni Gamze Demirezen'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.