Bilecik'te Tescilli Evlere Proje ve Onarım Yardımları Devam Ediyor

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kocabıcak, il genelinde tescilli evlere proje ve onarım yardımlarının devam ettiğini söyledi.



İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Kocabıçak, yaptığı yazılı açıklamada, "2005 yılında çıkan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında 58 ev sahibiyle imzaladığımız sözleşmelerle proje yardımı, 30 ev sahibine ise; onarım yardımı Kültür ve Turizm Bakanlığımızca sağlandı. 2017 yılında ise Osmaneli ilçemizde bulunan şahıslara ait evlerden ikici proje yardımı 7'sine onarım yapmak üzere toplam 505 bin TL yardım sağlan ve protokoller imzalanmıştır. 2018 yılı proje yardımından yararlanmak isteyen tescilli taşınmaz sahipleri 18 Eylül 2017 tarihine kadar, projeleri onaylı olup onarım yardımından yararlanmak isteyen taşınmaz sahipleri ise 18 Aralık 2017 tarihine kadar gerekli belgelerle birlikte Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK