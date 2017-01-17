Bilecik'te 'Dur' İhtarına Durmayan Sürücü Otomobili ile Polis Otosuna Çarparak Kaçtı

Bilecik'te 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, aracı ile polis otosuna çarparak kaçtı.



Alınan bilgilere göre, 81 DD 242 plakalı otomobil sürücüsü R. G., dün gece saat 24.00 sularında Bilecik'te polis kontrol noktasında 'Dur' ihtarına uymayarak aracıyla polis otosuna çarparak kaçtı. Ekiplerinin hemen peşine düştüğü otomobil sürücü ile polis otosu arasında Bahçelievler Mahallesinde kovalamaca başladı. Önde lüks otomobil arkada polis otosunun takipleri sonucu ekipler aracı yakalayamadılar. Jandarma bölgesine giden aracın sürücüsü otomobili bir yere park ederek, kendisini iş yerinde bekleyen polislere teslim oldu. Sürücü R. G. ekiplerce Çarşı Polis Merkezine götürülerek ifadesine başvuruldu. R. G.'ye trafik yönünden cezai işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



Öte yandan kovalamaca sırasında mahalle sakinleri silah sesleri duyduklarını iddia ederken, polis otosunun ön tamponunda hasar meydana geldi. - BİLECİK