Bilecik PTT Başmüdürü Pazaryeri'nde

Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.



Yalçın ziyarette yaptığı konuşmada duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bozkurt da, ziyarette 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına bastırılan özel pul ve ilk gün zarfının bulunduğu tabloyu Yalçın'a takdim etti.