Bigadiç'te Kan Bağışı Kampanyası

Bigadiç ilçesinde kan bağışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Türk Kızılayı tarafından, pazar yerine park eden mobil tıra gelen vatandaşlar, kontrolden geçtikten sonra 1'er ünite kan bağışı yapabiliyor.



Türk Kızılayı Bigadiç Şubesi 2. Başkanı Ahmet Vecihi Bilen, "Vatandaşlarımız görevliler tarafından gerekli kontrollerinin ardından kan bağışında bulunuyorlar. Bigadiç'te tüm vatandaşlarımız çok duyarlı. Şu an sizin de gördüğünüz gibi çok yoğun bir talep var." dedi.



Bazı kurum çalışanları da kan vermek için grup halinde Kızılay Tır'ına geldi.