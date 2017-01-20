Biga'da Öğrenciler Karne Aldı

Biga'da 13 bin 678 öğrenci ve bin 55 öğretmen yarıyıl tatiline girdi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, Yeniceköy İlkokulu'na gelerek öğrencilere karne dağıttı. Aslan iki haftalık yarıyıl tatilinin 6 Şubat'ta sona ereceğini söyledi.



Törene, Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Milli Eğitim Şube Müdürleri, CHP İlçe Başkanı Özgür Ceylan, okul müdürü Vahdettin Beslen, öğretmenler ve veliler katıldı.



Kaymakam Görgülüarslan da öğrencilere öğrendiklerini unutmamaları için tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.