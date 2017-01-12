Biga'da Karla Mücadele

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, 6 Ocak Cuma günü başlayan ve aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle yoğun bir mesai geçirdiklerini söyledi.



Başkan Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar yağışının ardından yağmur başladığını, bunun da sel riskini ortaya çıkardığını belirtti.



Belediye görevlilerin her türlü hava şartına rağmen çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Işık, "Ekiplerimiz tarafından olası bir sel felaketine karşı rögarları açma çalışmaları devam ediyor, yağmur suyu kanalları temizleniyor. Ana yollarımız araç ve yaya trafiğine açık. Kocabaş Çayı kıyısındaki açık otopark alanı araç giriş ve çıkışlarına kapatıldı ve mevcut araçlar alandan çıkarıldı. 6 Ocak Cuma gününden bu yana ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar." dedi.