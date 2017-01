Big Mama Ameliyatla 1 Haftada 6 Kilo Verdi

Makedonyalı ünlü sanatçı Big Mama lakaplı Besjana Kasami, kilolarından kurtulmak için geldiği Samsun'da bıçak altına yattı ve bir haftada 6 kilo verdi.



Makedonya'nın, Kosova'nın ve Arnavutluk'un ünlü ses ve şov sanatçısı Big Mama geçen hafta Samsun'a gelerek Büyük Anadolu Hastanesi'nde mini gastrik by-pass ameliyatı oldu.



Büyük Anadolu Hastaneleri Başhekimi Dr. Alparslan Tuhta, ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda televizyon yıldızı Besjana Kasami'nin operasyonunun başarılı geçtiğini belirtirken, Büyük Anadolu Hastanesi Genel Cerrahi, Metabolik Cerrahi ve Obezite Uzmanı Opr. Dr. Kerim Güzel ise, Big Mama'nın bir yıl içerisinde fazla kilolarından yüzde 80 oranında kurtulacağını söyledi. Güzel, "Besjana Kasami hanım, hastanemize güler yüzle geldi ve güler yüzle taburcu ediyoruz. Bugün ameliyatının yedinci günündeyiz. Ameliyatta herhangi bir problemimiz olmadı. Her ne kadar taburcu etsek de takiplerini sürdüreceğiz. Samsun ve ülkemiz; obezite metabolik cerrahi konusunda bayağı bir yol kat etmiş durumdadır. Dünyanın her yerinden hasta kabul ediliyor. Sorunsuz bir şekilde taburcu etmek bizim için çok önemliydi ve bugünde bunu gerçekleştiriyoruz. Besjana hanımın kendisine yapılan mini gastrik bypass ameliyatıdır. Bu konuda en güvenilir ameliyatlardan bir tanesidir. Besjana hanım bu zaman zarfında bir yıl içerisinde fazla kilolarının yüzde 80'inden kurtulacak. Buna onun için yeni bir yüz, yeni bir imaj, hastalıksız ve diyabetsiz bir yaşam olacak. Besjana hanımda ailevi bir diyabet zemini var. Biz onun beslenmesini kontrol altına alacak işlemler yaptığımız için ileride diyabet olmasını da engellemiş olacağız" dedi.



Büyük Anadolu Hastaneleri'nin sağlık sektöründe 20'inci yılını doldurduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu, "Sağlık sektöründe bu yıl bizim 20. yılımız. Büyük Anadolu Hastaneleri olarak özel sektörde tam 20'nci yılımızı doldurduk. Bu 20 yıl hem Samsun hem de Türkiye için büyük bir tecrübe oldu. 20. yılı doldurmak bize ayrı bir gurur veriyor. Samsun'da birçok şeyin ilklerini yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bugün Kosova'dan gelen sanatçı arkadaşın gelmesi, dünyanın birçok yerinden hastalarımızın gelip burada sağlık hizmetini alması Samsun'una da çok ciddi katkılar sağlıyor. Bugün dünyanın her yerinden birçok hasta Samsun'a gelip sağlık hizmeti alıp geri dönüyorlar. Burada hastane olarak 20 yıldır verdiğimiz emeğin çok ciddi bir katkısı var. Samsun turizmine de çok ciddi katkı sağlıyoruz. Hastanelerimizde yapmış olduğumuz çalışmalar metabolik anlamında sınırlı değildir. Tıptaki teknolojinin her aşamasını kullanarak Samsunlulara ve Türkiye'ye daha iyi hizmet eden hastane konumuna geldik. Bunları Samsunlu vatandaşlarımız ile beraber yaptık" diye konuştu.



Big Mama: "Şu anda kalkıp dans edebilirim"



Bir haftada 6 kilo verdiği için mutlu olduğunu ifade eden Big Mama lakaplı Besjana Kasami, "Ameliyattan ilk önce çok korkuyordum ama sonra bir şey olmayacağını anladım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir hafta önce ameliyat oldum ve 6 kilo verdim. Hemşirelerden helallik almak istiyorum çünkü hepsinin canını çıkardım. Hemşireler bana bir hemşire gibi değil, bir kardeş gibi baktılar. Artık sanatçılığı bırakacağım, rehberlik yapacağım. Kosova'dan hasta insanları Büyük Anadolu Hastanesi'ne getireceğim ve götüreceğim. Böyle güler yüzle gideceğime inanmıyordum. Karnımı tutup gideceğimi bekliyordum ama şu anda kalkıp dans edebilirim" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Big Mama hemşirelerle vedalaşıp hastaneden ayrıldı. - SAMSUN