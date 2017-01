Beyoğlu'ndan Halep'e Yardım

Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde, camilerde görevli imam ve müezzinlerin "Beyoğlu'ndan Halep'e Yol Açın, Uzat Elini Kardeşine" sloganıyla başlattığı kampanyada toplanan 6 tır dolusu yardım malzemesi Halep'e gönderildi.



Kışlık giyecek, battaniye, temizlik ürünleri ile gıda malzemelerinin olduğu tırların Halep'e gönderilmesi için tören düzenlendi.



Kasımpaşa Sahili'nde düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Suriye için gerçekleştirilen her türlü yardım organizasyonlarının içinde yer aldıklarını belirtti.



AK Parti İl Başkanlığınca geçen günlerde gönderilen 271 tırlık yardım konvoyuna da destek olduklarını dile getiren Demircan, "Daha önceki yardım kampanyalarının hepsine destek verdik. Suriye'ye ve Halep'e duyarsız kalamazdık, kalmadık da. Şimdi Sosyal Market Vakfımız, ilçe müftülüğümüzle birlikte Beyoğlu halkının yardımlarını Halepli kardeşlerimize ulaştıracağız. Beyoğlu'ndaki her organizasyonun içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.



Demircan, 6 tır dolusu yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, güzel bir organizasyonla mazlum ve mağdurların yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini belirtti.



Beyoğlu Belediyesi sınırları içinde 11 bini aşan Suriyelinin yaşadığını aktaran Demircan, 600 aileye her ay düzenli destek sunduklarını söyledi.



AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ise Beyoğlu'ndan Halep'e bir gönül köprüsü kurduklarını, ilçede yaşayanlar olarak ihtiyaç sahiplerine bir iyilik gönderme organizasyonunda buluştuklarını kaydetti.



Beyoğlu'ndan yaşayan Suriyeli çocukların da bulunduğu törende, dua edilmesinin ardından tırlar Halep'e doğru yola çıktı.