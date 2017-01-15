Beyoğlu'nda Terör Protestosu

Beyoğlu'nda bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi, terör saldırılarını meşale yakarak protesto etti.



Beyoğlu Tünel'de bir araya gelen gruptakiler, şehitler için saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.



Ellerinde Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, daha sonra sloganlar eşliğinde Galatasaray Meydanı'na yürüdü.



Grup adına açıklama yapan Zeki Akçekin, cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz Mustafa Kemal'in evlatlarıyız, askerleriyiz. Cumhuriyet'le kalın, cumhuriyet devrimleriyle yaşayın, cumhuriyete sahip çıkın." ifadelerini kullandı.



Gruptakiler, açıklamanın ardından teröre tepki amacıyla meşale yaktı.