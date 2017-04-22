Beylikdüzü'nde 23 Nisan Kutlamalarında Survivor Yarışması

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir etkinlik hazırladı. Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'ndeki İzci Kampı'nda bir Survivor parkuru kuruldu. İlçenin ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı yarışmada heyecan dolu dakikalar yaşandı.



Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çocuklarla birlikte halat çekme yatışında renkli görüntüler ortaya çıktı. Programda yaklaşık 300 öğrenci yer aldı. İzci kampında; harita, pusula, marakas, iplerle düğüm, kampçılık ve taş boyama atölyeleri yer alırken Survivor parkurunda ise; labirent, denge tahtası, halat çekme ve top atış yer aldı.



"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ KUTLAMAK İÇİN BURADAYIZ"



23 Nisan'a erken başladıkalarını dile getiren Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugünden kutluyoruz koca yürekli bu çocuklarla beraber. Türkiye'nin geleceğini kutlamak için buradayız. Burası İstanbul'un göbeğinde bir izci kampı yani koca şehrin ortasında bir izci kampı. Burada çocuklar eğleniyorlar, doğayla iç içe kalıyorlar ve kamp yapabiliyorlar. Daha da büyüteceğiz. 150 bin metrekare içinde çocuklar doğayla iç içe olacaklar. Burada izciliğin gereğini yerine getiriyorlar atölyeleri var eğleniyorlar yarışıyorlar. O bakımdan çocukların koca bir kentte doğayla iç içe olarak 23 Nisanı kutlama aktivitesi yapabilmesi müthiş bir zenginlik diye düşünüyorum. 365 günün her döneminde kamp yapabilecekler. Şimdiden bu koca yürekli çocuklarımızın 23 Nisan'ı ülkemize kutlu olsun." DEDİ.



"KAZANANI VE KAYBEDENİ YOK"



İmamoğlu, "Yarışmalarımızın içinde günün modası Survivor da var. Çocukların kendi ölçeğinde ama bağırma çağırma yok yani magazin kavramı yok tamamen kendi yürekleriyle yarışma yapıyorlar ve yeteneklerini ortaya koyuyorlar. Daha güzel tarafı kazananı ve kaybedeni yok elbette kazanılıyor ama yine dostlukla birbirine sarılıyorlar.



"DOĞA, AĞAÇ, YEŞİL VE PARK İSTİYORLAR"



Stantları dolaşırken öğrencilerden gelen kart ve mektupların çok değerli olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Mektup, kart yıl boyunca alıyoruz. farklı aktivitelerde ve ortamlarda. Aslında inanılmaz şekilde doğa, ağaç, yeşil ve park istiyorlar. Dünyada hangi güzellik varsa onu istiyorlar. Yani bazen insanın şunu diyesi geliyor keşke hep çocuk kalabilsek." diye konuştu.



Katılım gösteren öğrencilere yarışma sonunda sucuk ekmek ve ayran ikram edildi.