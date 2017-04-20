Beyaz Show'a Bu Hafta Ustalar Konuk Oluyor!

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı, sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Arabesk-Fantezi müziğinin büyük ustaları, sevilen sesleri Ümit Besen, Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve güzel oyuncu Büşra Pekin konuk oluyor.