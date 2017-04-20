Beyaz Show'a Bu Hafta Ustalar Konuk Oluyor!

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı, sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Arabesk-Fantezi müziğinin büyük ustaları, sevilen sesleri Ümit Besen, Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve güzel oyuncu Büşra Pekin konuk oluyor.

Beyaz Show'a Bu Hafta Ustalar Konuk Oluyor!

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı, sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; Arabesk-Fantezi müziğinin büyük ustaları, sevilen sesleri Ümit Besen, Arif Susam, Cengiz Kurtoğlu ve güzel oyuncu Büşra Pekin konuk oluyor.

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