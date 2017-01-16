Beyaz Saray Muhabirlerine "Uyuşturucu Testi" Önerisi

ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesinden sonra Beyaz Saray sözcüsü adayı olan David Martosko, Beyaz Saray'da görev yapan gazetecilerin yılda 2 kez olmak üzere uyuşturucu testine tabi tutulmasını teklif ettiği ortaya çıktı.



New York Post'un haberine göre, Daily Mail Online internet sitesinde editörlük yapan Martosko, 8 Kasım'da Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Beyaz Saray'ın basın sözcüsü olmak için başvurdu.



David Martosko, bu amaçla hazırladığı gizli notlarda Trump'a çeşitli tavsiyelerde de bulundu. Martosko'nun tavsiyelerinden birinin, Beyaz Saray'a haftada birden fazla gelen gazetecilere rastgele olacak şekilde yılda 2 kez uyuşturucu testi yapılması, kabul etmeyenlerin de akredite edilmemesi olduğu bildirildi.



Beyaz Saray sözcüsü adayı Martosko, aynı zamanda Beyaz Saray Muhabirleri Derneği üyelerinin brifing salonunda istedikleri yerlere oturmalarını sağlayan haklarının da iptal edilmesi gerektiğini savundu.



Trump, bu tavsiyelerde bulunan David Martosko'nun yerine Beyaz Saray Sözcüsü olarak Cumhuriyetçi Ulusal Komite'nin eski iletişim direktörü Sean Spicer'i seçti.



Uyuşturucu testi konusunda yorum yapmayan Spicer, güvenlik önlemleri için daha geleneksel yöntemleri tercih edeceğini belirtti.



Sean Spicer, "İstihbarat servisinin tavsiye ettiği her türlü güvenlik önlemini destekliyorum." ifadesini kullandı.