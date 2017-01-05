Besni'de Uyuşturucu Operasyonu

Besni ilçesinde durdurulan çalıntı bir otomobilde 7 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Besni ilçesinin doğu girişinde bulunan kontrol noktasında 06 KOU 72 plakalı otomobili durdurdu.



Aracın Gaziantep'ten çalındığının anlaşılması üzerine otomobilde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemelerde araç içerisinde 7 gram esrar maddesi bulundu.



Şüpheli Fatih G, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin 5 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor