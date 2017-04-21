Beşiktaşlı Fabri: Takım Arkadaşlarım Ve Taraftarım Adına Gururluyum

Beşiktaş dün akşam Olimpik Lyon'a penaltılar sonucu mağlup olmuş ve Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda etmişti. Dün akşam yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Fabri, taraftara teşekkür ederek, ''Siz bizim 12. oyuncumuzsunuz. Çok teşekkürler.'' dedi.

Beşiktaşlı Fabri Instagram hesabında şunları yazdı:

''Yarı finale çıkamadığımız için üzgünüm ama takım arkadaşlarım ve taraftarlarım adına gururluyum. Siz bizim 12. oyuncumuzsunuz. Çok teşekkürler.''