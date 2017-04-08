Beşiktaşlı Atiba Hutchinson: "Güzel Bir Maç Oldu"

Gökhan Gönül: "Son dakikada kazandığımız için mutluyuz"



Cenk Tosun: "Önemli bir galibiyet aldık"



Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor'u 4 - 3 mağlup ettiği maçta takımının son golüne imza atan Atiba Hutchinson, maç sonu yayıncı kuruluşa şu açıklamaları yaptı;



"Güzel bir maç oldu. İki takım da iyi oynadı. Birçok doğru iş yaptık. Oyun seyirciler için heyecan vericiydi. Bu oyundan galip çıktık. Trabzonspor'u burada yenmeyi başardık. Ceza sahasına koştum. Gökhan harika ortaladı. Ben de dokundum ve gol oldu."



Siyah-beyazlı futbolcu Gökhan Gönül ise, "Bana göre maçın kırılma anı Babel ile ikinci golü atamamamız. Oyuncular olarak biz keyif aldık. Ekran başındakiler de öyle düşünüyordur herhalde. Son dakika golüyle kazandığımız için çok mutluyuz. Maçın en şık golü Talisca'dan geldi" dedi.



Maçta bir gol atan Cenk Tosun da, "Attığım golü rahmetli kayınpederime armağan ediyorum. İlk 30 dakika bize yakışan oyunu oynadık. Farkı bulabilirdik ilk yarı. Bize yakışmayan bir gol yedik. Hoca soyunma odasında gerekenleri söyledi. Arkadaşlarımı kutluyorum. Burada kolay değil geriden gelerek maç çevirmek. Önemli bir galibiyet aldık" diye konuştu.



TRABZON / DHA