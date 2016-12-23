Beşiktaş'tan 3 Milyon Euro!

Kanat arayışını Babel ile sonlandıran Beşiktaş, stoper mevkine yapacağı transfer için de çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'tan 3 Milyon Euro!

Kanat arayışını Babel ile sonlandıran Beşiktaş, stoper mevkine yapacağı transfer için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah Gazetesinin haberine göre Siyah-beyazlı kulüp, bir süredir gündeminde bulunan Manoel Messias için Cruzeiro'ya son teklifini yaptı.

Cruzeiro'nun 4 milyon Euro istediği Brezilyalı savunmacı için Beşiktaş yönetimi yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi, 3 milyon Euro'ya çıkararak karşı tarafın kararını beklemeye geçti.

Öte yandan bir diğer stoper adayı Rakitskiy için Shakhtar Donetsk'in 8 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.




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