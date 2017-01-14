Beşiktaş'tan 170 Milyon Dolar'lık Kredi

FutbolArena - Sportif açıdan yarışlarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan da mali yönden kulübü rahatlatma adına projeler yapılıyor. Siyah beyazlı yönetimin son olarak, Denizbank-Ziraat Bankası konsorsiyumundan 170 milyon dolar kredi aldığı ve bunu uzun vadeye yaydığı kaydedildi.



Vatan'ın haberine göre; Yönetim bu parayla daha önceki yönetimlerden kalan ve Fikret Orman zamanında dönemin şartlarına göre alınan tüm kredileri kapatarak kredi borçlarını tek kaleme indirdi. Ayrıca borç daha uzun vadeye yayıldı. Şimdi siyah-beyazlıların yıllık gelirlerinin, giderleri karşılaması daha mümkün hale geldi.



UEFA'nın denetimi altında olan siyah-beyazlılar bilindiği gibi bu sene sonunda en fazla 10 milyon Euro zarar açıklayabilecek. Kartal'ın gelecek sene için ise UEFA'ya 'denk bütçe' sözü var. Alınan bu kredi sayesinde UEFA kriterlerini yerine getirebilmek de artık çok daha kolaylaştı.



UEFA ile anlaşma yaptıktan sonra son iki sezonda hükümleri eksiksiz yerine getiren Beşiktaş, kalan 40 milyon ile başka borçlarını ödeyecek. Üzerinde temlik bulunan birçok gelir kaynağını açacak olan yönetim, böylece kulübe sıcak para girişi sağlamayı planlıyor. Beşiktaş, aldığı bu krediyle ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak ve camiayı bilgilendirecek.