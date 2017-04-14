Beşiktaş'ta Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde Haftanın Oyuncusu Seçildi
Lyon karşısında Beşiktaş'ın tek golünü atan Ryan Babel, UEFA'nın düzenlediği ankette oyların %34'ünü alarak haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'ın Lyon'a 2-1 yenildiği karşılaşmada Siyah-Beyazlıların tek golünü atan Babel, UEFA tarafından onurlandırıldı.
OYLARIN YÜZDE 34'ÜNÜ ALDI
UEFA'nın haftanın oyuncusu için açtığı ankette oyların yüzden 34'ünü alan Hollandalı yıldız, anket sonunda Avrupa'da haftanın futbolcusu seçildi.
sponsored ads