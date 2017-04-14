Beşiktaş'ta Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde Haftanın Oyuncusu Seçildi

Lyon karşısında Beşiktaş'ın tek golünü atan Ryan Babel, UEFA'nın düzenlediği ankette oyların %34'ünü alarak haftanın oyuncusu seçildi.

Beşiktaş'ta Babel, UEFA Avrupa Ligi'nde Haftanın Oyuncusu Seçildi

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş'ın Lyon'a 2-1 yenildiği karşılaşmada Siyah-Beyazlıların tek golünü atan Babel, UEFA tarafından onurlandırıldı.

OYLARIN YÜZDE 34'ÜNÜ ALDI

UEFA'nın haftanın oyuncusu için açtığı ankette oyların yüzden 34'ünü alan Hollandalı yıldız, anket sonunda Avrupa'da haftanın futbolcusu seçildi.


<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads