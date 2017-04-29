Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un Sözleşmesini 5 Yıl Uzatmak İçin Anlaştı

Siyah-Beyazlılar, oynadığı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken ve 2018'in haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesini 5 yıl daha uzatmak için el sıkıştı.

1 MİLYON EURO ZAM YAPILDI

Yapılan görüşmede şu anda 1.4 milyon Euro kazanan Oğuzhan'a; tam 1 milyon Euro zam yapıldı ve 5 yıl boyunca her sezon için 2.4 milyon Euro ödenmesi konusunda anlaşma sağlandı.

PARA KAZANDIRIP AYRILMAK İSTİYOR

Önümüzdeki ocak ayından itibaren başka kulüplerle görüşme hakkını eline alacak olan ve bedelsiz olarak başka bir takıma gidebilecek olan milli yıldızın, böyle bir şeyi asla aklından geçirmediği, bu nedenle yeni sözleşme imzalamak istediği öğrenildi.

Oğuzhan'ın olası bir teklif karşısında kulübüne para kazandırarak takımdan ayrılıp, gelişiminde ve yıldızlaşmasında büyük rol oynayan Beşiktaş'a olan vefa borcunu bu şekilde ödemeyi düşündüğü kaydedildi.