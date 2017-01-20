Beşiktaş Mehmet Ekici Transferinde İşi Parmaklıyor'

FutbolArena - Trabzonspor'da transfer durumu nedeniyle kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye mi yoksa Beşiktaş'a mı gideceği hale netlik kazanmazken, kamuoyunda transferle ilgili çarpıcı yorumlar gelmeye de başladı.



"BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYECEĞİME OFSPOR'DA OYNARIM."



Mehmet Ekici için Beşiktaş'ın da devrede olması transferi bir anlamda yılan hikayesine döndürürken, daha önceden Fenerbahçe'de oynamak istediğini belirten yıldız futbolcunun yakın zamanda çok daha çarpıcı bir açıklamada bulunduğu iddia edildi.Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyleyen Mehmet Ekici'nin kesinlikle Beşiktaş'ı istemediği ve "Beşiktaş'ta giyeceğime Ofspor forması giyerim." dediği iddia edildi.



OFSPOR DA BAYILMADI SANA



Bu iddianın kamuoyuna yansımasının ardından TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ofspor cephesi de polemiklere dahil oldu! Ofspor Başkanı Olcay Saral, kendisine ait twitter hesabından Mehmet Ekici'yi hedef alarak, "Ofspor da bayılmadı sana!" şeklinde mesaj atarak, tepkisini gösterdi.



Bilindiği üzere Mehmet Ekici Trabzonspor yönetiminin aldığı "kadro dışı" kararı sonrası, dün akşamdan itibaren tek başına idman yapmaya başladı.



EMRE BOL'DAN MEHMET EKİCİ SÖZLERİ



"TRABZONSPOR YÖNETİMİNE SESLENİYORUM"



Trabzonspor yönetimine sesleniyorum. Hakikaten adil insanlar var yönetimde. 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcuya 2 milyon euro ödemek isteyen bir kulüp ortaya çıkıyor. Trabzonspor'u zarara uğratmayın. Çünkü Mehmet Ekici Beşiktaş'a gitmeyecek. En kötü senaryoda sezon sonuna kadar tesislerde çalışır, serbest kalıp Fenerbahçe'ye gelir.



"FENERBAHÇELİ YÖNETİCİ İLE GÖRÜŞTÜM."



Fenerbahçeli yönetici ile konuştum çünkü. Eğer sezon sonuna kadar Trabzonspor'da kadro dışı kalır, tek başına çalışırsa ne yapacaksınız dedim? Mehmet Delikanlı çocuk. Eğer o bizim için bunu yaparsa biz de onu yarı yolda bırakmayız dedi bana.



"SORUN BEŞİKTAŞ"



Trabzonspor yönetimi ilk başta Mehmet Ekici'ye, git Fenerbahçe ile anlaş dedi. Ekici tesislere gitmiş, oyuncuyla anlaşmış. Beşiktaş devamlı parmaklıyor bu işi. Zaten Fenerbahçe ve Trabzonspor iki gergin camia! İşleri düzeltmeye çalışıyorlar. Yapmayın bu işi."



"BEŞİKTAŞ'TA ÖYLE BİR GÖZ VAR Kİ..."



"Beşiktaş'ta öyle bir göz var ki, aldığın hiçbir oyuncu kar etmiyor. Beşiktaş ile yarışıp aldığı hiçbir futboldcudan faydalanamadı Fenerbahçe. Nasıl bir şeydir anlamadım. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gelen futbolcular da aynı şekilde."