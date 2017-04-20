Beşiktaş Lyon Maçına Giden Ünlü İsimler Instagram'dan Paylaşım Yaptı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında temsilcimiz Beşiktaş, Fransa ekibi Lyon'la karşı karşıya geliyor.

Siyah beyazlı taraftar, tarihi maçı izlemek için Vodafone Arena'yı doldurdu. Beşiktaş'ı izlemek için stada giden ünlüler de Vodafone Arena'dan paylaşım yaptı.

İşte Instagram'dan paylaşım yapan ünlüler:





