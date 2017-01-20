Beşiktaş, Kerim Frei'ı 2 Milyon 250 bin Euro'ya Birmingham'a Sattı

Beşiktaş, Kerim Frei'ın transferi konusunda daha önce İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirmişti. Siyah-Beyazlılar yeni yaptığı KAP açıklamasında Kerim'in ne kadar bonservis bedeliyle transfer olduğunu duyurdu.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI

"Kerim Frei'ın transferi konusunda Birmingham City ile anlaşmaya varılmıştır.

Sözleşme fesih bedeli olarak Birmingham City tarafından Şirketimize 2.250.000 Avro ödenecektir.

Oyuncunun sözleşmesi boyunca;

Birmingham City bir üst lige çıkarsa 500.000 Euro

Birmingham City yükseldiği ligde kalırsa 500.000 Euro

Birmingham City'de oynayacağı 20.maçtan sonra 250.000 Euro tarafımıza ödenecektir."