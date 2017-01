Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Maçı Ne Zaman, Hangi Tarihte, Nerede, Saat Kaçta ve...

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda dev derbi! Gruplarından kalifiye olmayı başaran Beşiktaş ile Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçının hangi tarihte, nerede, ne zaman oynanacağı ve Beşiktaş-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçının hangi kanalda yayınlanacağıyla ilgili tüm detayları sizler için derledik.



Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş maçları



Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Beşiktaş; Boluspor, Kayserispor ve Darıca Gençlerbirliği ile mücadele etti. Siyah beyazlılar gruptaki ilk maçında Kocaeli'de oynanan maçta Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. İkinci maçında Vodafone Arena'da Kayserispor'u 2-1'le geçen siyah beyazlılar, yoğun kar altında oynanan müsabakada Boluspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş aynı Boluspor ile Vodafone Arena'da oynadığı maçta ise 2-0 galip geldi ve son Darıca Gençlerbirliği maçında yine kazanarak bir üst tura yükseldi. 13 puanla son maçlara kalmadan gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş, son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşti.







Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe maçları



Kupada C Grubu'nda yer alan Fenerbahçe; Gençlerbirliği, Menemen Belediyespor ve Amedspor ile mücadele etti. Grupta oynadığı ilk maçlarda istediği sonuçları alamayan sarı lacivertliler buna rağmen gruptan çıkmayı başardı. İlk maçında kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Amedspor ile 1-1 berabere kaldı. Menemen Belediyespor ile oynadığı iki maçtan 6 puan çıkaran sarı lacivertliler, Gençlerbirliği ile Başkent'te 2-2 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırarak siyah beyazlıların rakibi oldu.



Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda 2017



Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın müzesine götürdüğü Ziraat Türkiye Kupası maçları her zaman olduğu ATV ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, bu yıl itibariyle A2 televizyonlarından da naklen ekranlara geliyor.



A2 TV nasıl izlenir ve frekans ayarları



A2TV'yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler. A2'yi Digiturk 'te 35 nolu kanaldan, Kablo TV 'de 37 nolu kanaldan, Turkcell TV'de 29 nolu kanaldan, Tivibu'da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda izleyebilirsiniz.







ŞENOL GÜNEŞ'TEN KUPA ROTASYONU



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, lig arasında oynanan Darıca Gençlerbirliği maçında as oyuncularını dinlendirdi.



Kartal, Darıca Gençlerbirliği maçına kalede genç eldiven Utku Yuvakuran, savunmada Beck, Atınç Nukan, Rhodolfo, Mitrovic orta sahada Gökhan İnler ve Veli Kavlak, kanatlarda Aras Özbiliz ve Quaresma, 10 numara pozisyonunda Tolgay Arslan ve santrforda da Ömer Şişmanoğlu 11'iyle sahaya çıktı.



ADVOCAAT DA SON MAÇTA ASLARI DİNLENDİRDİ



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'nda grupta oynadığı son Gençlerbirliği maçında sakatlıkları devam eden Volkan Şen, Simon Kjaer ve Mehmet Topal'ı kadroya dahil edemeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, yedek ağırlıklı bir 11 sahaya sürdü.



STOPERDE GENÇLERE ŞANS VERDİ



Kaleyi Fabiano'ya emanet eden Hollandalı teknik adam, stoper ikilisinde genç oyuncular Yiğithan Güveli ve Kadir Kaan Özdemir'e görev verdi. Sol bekte İsmail Köybaşı formayı alırken, sağ bekte ise Savaş Polat tercih edildi.







KARAVAEV 11'DE



Orta saha üçlüsünde Ozan Tufan, Caner Koca ve Salih Uçan'ı sahaya süren Advocaat, kanatlarda Stoch ile yeni transfer Karavaev'e güvendi. İleri uçta ise Aatif görev aldı.



YEDEK KULÜBESİ EKSİK KALDI



Hollandalı teknik adam Gençlerbirliği maçında yedek kulübesindeki 7 kişilik hakkını doldurmazken sadece 4 futbolcuya yer verdi. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Ertuğrul Taşkıran, Alper Potuk, Samed Karakoç ve Erdi Can Şehit oturdu.







Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş - Fenerbahçe tek maç mı, rövanşlı mı, ne zaman oynanacak?



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe eşleşti. Gruplarından çıkmayı başaran iki büyük kulüp kupada kozlarını paylaşacaklar. Kupayı en son Tayfur Havutçu döneminde Kayseri'de oynanan maçta Başakşehir'i yenerek kazanan Beşiktaş, yine son olarak Aykut Kocaman döneminde Trabzonspor'u mağlup ederek bu kupayı müzesine götüren Fenerbahçe ile karşılaşacak. Beşiktaş - Fenerbahçe 2017 Ziraat Türkiye Kupası maçı kupa statüsü gereği tek maç üzerinden oynanacak. Karşılaşma 5 Şubat 2017'de Vodafone Arena stadında oynanacak.