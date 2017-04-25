Beşiktaş'a Karşı Dünya Karması!

Süper Lig'e uzun bir aradan sonra dönen ve ligin en fazla transfer yapan ekiplerinden olan Adanaspor, Beşiktaş karşısına tek yerli futbolcu ile çıktı.



İlk 11'inde 10 yabancı oyuncu olan turuncu beyazlı takımın as kadrosunda 7 Brezilya doğumlu isim bulunurken, Kamerun, Macaristan ve Senegalli de birer oyuncu yer aldı.



Sahada yerli statüsünde bulunan tek futbolcu olan Tevfik Altındağ'ın ise doğum yeri Almanya.



Adanaspor'un dünkü mücadelede kulübesinde ise 1 Brezilyalı oyuncu daha vardı.







(Sabah)