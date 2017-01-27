Beşiktaş'a Adebayor Teklifi

FutbolArena - Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken yönetime önerilen son isim Emmanuel Adebayor oldu. Togolu golcüyü öneren menajerler, siyah beyazlılardan olumsuz yanıt aldı.



Milliyet'in haberine göre; Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Togolu futbolcuyu kendi aralarında değerlendiren yöneticiler, öncelikle maliyetini masaya yatırdı. Demba Ba'nın yurt dışındaki sağlık kontrollerinde sıkıntıya rastlanmaması nedeniyle bu futbolcunun kiralık alınmasına yeşil ışık yakan yöneticilerin, "Demba Ba için ek bir ödeme yapmayacağız. Sezon sonu için hedeflediğimiz mali tabloyu değiştirmeyecek bir transfer. Ayrıca daha önce Beşiktaş forması giymesi nedeniyle takıma da yabancı değil. Taraftarlar da onu çok seviyor. Hücum hattında iyi bir alternatif olacaktır. Demba Ba her açıdan en doğru isim" yorumunu yaptıkları ifade edildi.



İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile yolları ayrılan 32 yaşındaki Adebayor için ödenecek ücret ve imza parasını göz önünde bulunduran yöneticiler, Togolu futbolcunun kulübe ekstra maliyetler getirebileceğini ifade etti. Siyah-beyazlılar, Demba Ba'ya oranla çok pahalı ve riski olması nedeniyle ünlü forveti veto etti. Sezon sonunda UEFA anlaşmasını tamamlayacak olan Beşiktaş'ta, Başkan Fikret Orman'ın ise mali nedenlerden dolayı Demba Ba'ya çok sıcak baktığı bildirildi.