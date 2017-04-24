Berlincanlı'nın Konuğu Emine Demirbüken-Wegner

MİT'in Almanya'da takip ettiği isimlerden biri olarak gündeme gelen Berlin Eyalet Meclisi'nin CDU'lu Milletvekili Emine Demirbüken-Wegner, Almanya-Türkiye ilişkileri ve Alman iç siyasetine ilişkin DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı.