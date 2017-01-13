Bergama Aramalardan Bugün de Sonuç Alınamadı

Aramalardan bugün de sonuç alınamadı



İZMİR'in Bergama ilçesinde, intihar edeceğini belirten bir not yazıp ortadan kaybolan 57 yaşındaki H.T. (Hüseyin Tuncer) için Karahıdırlı Çayı'nda dalgıç polis, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmasına devam edildi. H.T.'ye ulaşılamaması üzerine çalışmaların bugünkü bölümü sonlandırıldı.



Bergama'nın kırsal Karahıdırlı Mahallesi'nde yaşayan H.T., bir süre önce komşu Zeytindağ Mahallesi'ndeki 7 yıllık eşinden boşandı. Bu nedenle bunalımda olduğu ileri sürülen H.T., dün (perşembe) evine "Karahıdırlı Çayı'na atlayıp, intihar edeceğim" yazılı bir not bırakıp, öğlen saatlerinde ortadan kayboldu. H.T.'nin bıraktığı notu gören yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve mahallelinin Karahıdır Çayı kenarında yaptıkları aramada H.T.'nin montu bulundu, ancak kendisine rastlanmadı. Eriyen karlar nedeniyle debisi yükselen Bakırçay Nehri'yle birleşen Karahıdırlı Çayı'ndaki arama kurtarma çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle ara verildi. Ara verilen çalışmalara bugün öğlen saatlerinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nden gelen iki dalgıç ile Karahıdırlı Çayı'nda devam edildi. Bergama ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile itfaiye de çayın kenarında arama yaparak destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren aramalara rağmen H.T.'ye ulaşılamadı. Çalışmalara, yarın devam edilmek üzere ara verildi.