Akaryakıt dağıtım şirketleri, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yaptı.
Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam ile benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,24 liradan 5,39 liraya, Ankara'da 5,29 liradan 5,44 liraya, İzmir'de ise 5,26 liradan 5,41 liraya yükselecek.
Motorinin litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 4,56 liradan 4,69 liraya, Ankara'da 4,61 liradan 4,74 liraya, İzmir'de de 4,58 liradan 4,71 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL
Benzin ve Motorine Büyük Zam
Akaryakıt dağıtım şirketleri, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yaptı.
Akaryakıt dağıtım şirketleri, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yaptı.
-
Ünlü dönerci FETÖ'den gözaltına alındı
-
Devletten kredi aldı, çiftlik kurdu, bir günde dünyası başına yıkıldı
-
Fiyatı yüzde yüz zamlandı, kilosu tam 600 lira oldu
-
Birçok ile ulaşım bir saate inecek
-
Bina yapımında devrim gibi karar
-
Dünyanın bayıla bayıla yediği Nutella'ya rapor şoku!
-
Altınla ilgili merakla beklenen rapor yayınlandı!
-
Orduya 10 bin FETÖ'cü asker katılacak