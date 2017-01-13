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Benzin ve Motorine Büyük Zam
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Benzin ve Motorine Büyük Zam

Akaryakıt dağıtım şirketleri, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yaptı.

Benzin ve Motorine Büyük Zam

Akaryakıt dağıtım şirketleri, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam yaptı.

Akaryakıt dağıtım şirketleri, benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam ile benzinin litre fiyatı ortalama İstanbul'da 5,24 liradan 5,39 liraya, Ankara'da 5,29 liradan 5,44 liraya, İzmir'de ise 5,26 liradan 5,41 liraya yükselecek.

Motorinin litre fiyatı ise ortalama İstanbul'da 4,56 liradan 4,69 liraya, Ankara'da 4,61 liradan 4,74 liraya, İzmir'de de 4,58 liradan 4,71 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

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