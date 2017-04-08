'Beni de Kovun' Diyen Şevket Çoruh'un Akıbeti Belli Oldu

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın geçen hafta yayınlanan 435'inci bölümünde Mesut komiserin vurulmuş, ameliyathaneye giren düşmanı Gümüş, alnına silahı dayamıştı. Mesut komiserin öleceği tahmin edilirken, Mesut komiseri canlandıran "Şevket Çoruh diziden ayrılıyor" dedikoduları bir anda alevlenmişti.

TAHMİN EDİLEN OLMADI

Hatırlanacağı gibi Şevket Çoruh, Kanal D'de işine son verilen İrfan Değirmenci'ye destek vermek için "ben de hayır diyorum beni de kovun" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Ancak, hemen herkesin tahmin ettiği olmadı. Kanal D, "beni de kovun" restini çeken Şevket Çoruh'u kovmadı.

MESUT KOMİSER KURTULDU

Dizinin bu hafta yayınlanan 436'ncı bölümünde, Gümüş Mesut Komiser'e silahı dayayıp tam öldürecekken Rıza Baba'nın ekibi aldıkları istihbarat doğrultusunda ameliyathaneye girdi. Son anda Mesut'u kurtardılar. Ancak Gümüş baygın numarası yaparak hastaneden kaçmayı başardı. Mesut ve Tunç yeniden ameliyata alındı. Ameliyat başarılı geçer ve ikisi de gözlerini açtı.

Kaynak: Haberler.com