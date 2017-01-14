Bellona Agüspor-İstanbul Üniversitesi: 77-66





SALON: Kadir Has



HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Polat Parlak (xx), Nihat Çetin (xx)



BELLONA AGÜSPOR: Sinem(xx), Ann Wauters (xxx)20, Dila (xx), Ayşegül Günay (xx)4, Jelena (xxx)20, Chelsea Gray (xx)5, Tuğçe (xx), Şaziye (xx)2, Gizem (xx)3, Tanasha Wright (xxxx) 23



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: La Tanya (x)3, Ayşe (x)2, Aija (xxx)18, Gizem (xx)13, İlayda (x), Sasa (xxx)19, M.Ceyda (xx), Jordan Hooper (xx)11



1.PERİYOT: 15-12



2.PERİYOT: 35-28



3.PERİYOT: 57-47



BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Bellona AGÜSpor evinde oynadığı karşılaşmada İstanbul Üniversitesi'ni 77-66'lık skorla yendi.



Maça sayı ile başlayan Bellona AGÜSpor periyot ortasında zorlanmasına rağmen ilk çeyreği üç sayı farkla önde tamamladı: 15-12.



İkinci periyoda da sayı ile başlayan Bellona AGÜSpor isabetli atışlarla periyot bitimine üç dakika kala farkı çift haneli sayılara çıkarttı. Ev sahibi takım devreye 7 sayı önde girdi: 35-28.



Üçüncü periyotta İstanbul Üniversitesi'nin sayılarına cevap veren Bellona AGÜ Spor son periyoda 57-47 önde başladı.



Dördüncü periyotta sıkı savunma yaparak rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Bellona AGÜSpor müsabakayı 11 sayı farkla kazandı: 77-66.



- Kayseri